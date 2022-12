Babynews zu früh verkündet? Anna Adamyan rechtfertigt sich

Anna Adamyan (26) bezieht Stellung! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Mann Sargis (29) wünschen sich seit Jahren ein Kind. Doch weil das Model an Endometriose leidet, ist es für das Paar nicht leicht, sich diesen Traum zu erfüllen. Im Dezember erlitt die Influencerin sogar eine Fehlgeburt. Umso glücklicher gab sie am Sonntag bekannt, dass sie wieder schwanger ist. Doch dass sie mit der Verkündung nicht bis zur zwölften Schwangerschaftswoche gewartet hat, können viele Fans gar nicht verstehen. Im Netz rechtfertigte Anna sich jetzt dafür!

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige nun zwei fiese Kommentare, die sie von ihren Followern bekommen hatte. "Letztes Mal hast du es doch verloren nach dem Testergebnis. Man wartet immer bis nach der zwölften Schwangerschaftswoche", schrieb einer der User. Anna könne solche Aussagen überhaupt nicht nachvollziehen und finde es ziemlich traurig, dass manche Nutzer versuchen, ihr dadurch die Freude zu nehmen. "Ihr solltet wissen, dass so etwas absolut übergriffig ist", meinte sie und fügte hinzu: "Sorry, aber wer glaubt, dass ab der zwölften Woche [...] alles gut ist, der täuscht sich leider."

In ihrem Posting zur Verkündung hatte die Bloggerin bereits preisgegeben, warum sie sich dazu entschieden hat, ihre Schwangerschaft so früh öffentlich zu machen. Sie wolle ihre Freude und ihr Glück einfach nicht verstecken – und ihre Fans an dieser Reise teilhaben lassen. "Ich möchte hier weder was verheimlichen noch lügen müssen, schon gar nicht bei so etwas Wundervollem", erklärte Anna ihre Haltung.

Instagram / anna.wilken Sargis Adamyan und Anna Wilken im Dezember 2021

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin

