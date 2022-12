Warum trägt "Promi Big Brother"-Rainer immer Sonnenbrille?

Für Rainer Gottwald (56) wird eine Ausnahme gemacht! Der Boxmanager gehört aktuell zu den Kandidaten bei Promi Big Brother, die schnurstracks aufs Finale zulaufen. Obwohl einige Zuschauer den ehemaligen deutschen Meister im Kickboxen vorher nicht kannten, gewann er inzwischen viele Fans durch seine offene Art. Doch eine Sache wundert die Zuschauer: Rainer trägt bei "Promi Big Brother" fast immer eine Sonnenbrille...

"Warum trägt Rainer immer eine Sonnenbrille? Hat er was mit den Augen oder ist das sein Signature Look?", fragte zum Beispiel ein Twitter-User. Andere vermuteten, dass die Brille für den einstigen Sportler nicht nur ein modisches Accessoire sei. Tatsächlich ist es den Bewohnern bei Promi BB nicht gestattet, eine Sonnenbrille zu tragen. Laut Sat.1 machte Big Brother für Rainer jedoch aus medizinischen Gründen eine Ausnahme.

Doch ob mit oder ohne Sonnenbrille – Rainer gehört wohl zu den überraschendsten Kandidaten der diesjährigen Staffel. Mit seinen 56 Jahren hat er schon so viel erlebt, dass er den anderen Bewohnern oft aus seinem abenteuerlichen Leben berichtet. "Ich fände Rainer als Überraschungssieger cool. Ich finde den am echtesten im Haus", äußerte ein Twitter-Nutzer den Wunsch, den Familienvater am Mittwochabend auf dem Siegertreppchen zu sehen.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1/Nadine Rupp Rainer Gottwald, "Promi Big Brother"-Kandidat 2022

Sat.1 Rainer Gottwald, Boxmanager

Sat.1 Rainer Gottwald mit Diana Schell und Tanja Tischewitsch bei "Promi Big Brother"

