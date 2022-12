Zieht Menderes Mitleids-Show ab? Promi-BB-Fans misstrauisch

Menderes (38) ist auf der Beliebtheitsskala nach unten gerutscht! Abend für Abend können Zuschauer den DSDS-Kultkandidaten momentan bei Promi Big Brother sehen. Wie gewohnt zeigte der Sänger seine höfliche und hilfsbereite Seite und erzählte schon die ein oder andere traurige Geschichte aus seinem Leben. Die Bewohner setzen ihn sogar nicht auf die Nominierungsliste, weil sie befürchteten, es sich dann mit den Zuschauern zu verscherzen. Promiflash wollte von euch wissen: Ist Menderes wirklich so beliebt? Die Meinung fällt nicht eindeutig aus!

Von insgesamt 1.680 Lesern finden 962 und damit 57,3 Prozent (Stand: 5. Dezember, 17 Uhr) Menderes' Auftritt bei "Promi Big Brother" super. Die Mehrheit möchte den TV-Star also auf dem Siegertreppchen beim Finale am kommenden Mittwoch sehen. Doch immerhin 718 Leser und damit 42,7 Prozent stimmten dafür ab, dass die Mitleidsnummer, die der 38-Jährige in der Sendung an den Tag legt, bei ihnen nicht zieht. Sie finden nicht, dass Menderes das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen sollte.

Nachdem Patrick Hufen und Jeremy Fragrance (33) freiwillig die Show verlassen haben, haben Diana Schell (52), Jörg Dahlmann (63), Catrin Heyne, Walentina Doronina (22), Jörg Knör, Tanja Tischewitsch (33) und Doreen Steinert (36) von den Zuschauern nicht genügend Anrufe bekommen. Eine Chance auf den Gewinn haben noch Katy Karrenbauer (59), Jay Khan (40), Sam Dylan (31), Micaela Schäfer (39), Menderes, Jennifer Iglesias (24) und Rainer Gottwald (56).

Sat.1 Rainer Gottwald und Menderes bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Menderes bei "Promi Big Brother"

Instagram / menderesbagci Menderes Bağcı, Entertainer

