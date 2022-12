Das sind Billie Eilishs Weihnachtspläne mit Freund Jesse!

Sie feiern das Fest der Liebe zum ersten Mal zusammen! Billie Eilish (20) ist nach ihrer Trennung von Schauspieler Matthew Tyler Vorce wieder vom Single-Markt. Die Sängerin datet seit Kurzem den Musiker Jesse Rutherford (31) und scheint mit dem The-Neighbourhood-Frontmann überglücklich zu sein. Dass die kommenden Weihnachtstage für das frisch verliebte Pärchen besonders sind, dürfte vielen Fans klar sein. Nun verrät ein Insider aber genauere Details über Billie und Jesses erstes Weihnachten zusammen!

So wie es scheint, will die 20-Jährige nichts dem Zufall überlassen – und offenbar auch keine Kosten und Mühen für ihren Liebsten scheuen. "Sie hat bereits mit den Weihnachtseinkäufen für ihn begonnen. Sie hat ihren Freunden gesagt, dass es das romantischste Weihnachten aller Zeiten werden soll", plaudert die Quelle gegenüber Hollywood Life aus. Obwohl sich Jesse angeblich nichts wünscht, will die "Happier Than Ever"-Interpretin ihren Freund wohl komplett verwöhnen.

Für die Grammy-Gewinnerin ist Weihnachten immer die schönste Zeit des Jahres – und besonders jetzt scheint sie es noch mal mehr zu genießen. "Billies Familie feiert Weihnachten ganz groß und hat dieses Jahr viel zu feiern. Jesse wird auf jeden Fall in alle ihre Festtagspläne einbezogen. Er wird sie auch in seine einbeziehen", erzählt der Informant weiter.

Billie Eilish, Sängerin

Billie Eilish mit Jesse Rutherford, 2022

Billie Eilish im Juni 2022

