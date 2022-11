"Wirklich glücklich": Billie Eilish über Beziehung mit Jesse

Billie Eilish (20) scheint sehr verliebt zu sein! Seit einigen Wochen wurde über eine Beziehung mit dem The-Neighbourhood-Frontmann Jesse Rutherford (31) spekuliert. Nach ihrer gemeinsamen Halloween-Party turtelten die beiden auf dem roten Teppich im Rahmen der LACMA Art+Film Gala und machten ihre Romanze somit offiziell. Nun äußerte sich Billie erstmals öffentlich zu ihrem neuen Freund – und kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus.

Die 20-Jährige hat in einem neuen Video-Interview mit Vanity Fair ihr Schweigen über ihre Romanze mit Jesse gebrochen. Die Sängerin, die in den letzten Jahren jedes Jahr ein Interview mit dem Magazin geführt hat, gab zu, dass sie einen Freund hat und sehr happy mit der Beziehung sei. "Es ist wirklich cool und ich bin wirklich glücklich darüber", sagte sie. Die "Bad Guy"-Interpretin verriet: "Ich habe es geschafft, mein Leben an einen Punkt zu bringen, an dem ich nicht nur von dem, den ich für den heißesten Typen halte, gekannt werde, sondern ihn auch noch daten darf."

Auch ihre Trennung von Matthew Tyler Vorce Anfang dieses Jahres war ein Thema des Interviews. "Ich bin sehr dankbar für die Beziehung, in der ich letztes Jahr war, und ich glaube, er ist jetzt viel glücklicher - was mich wirklich glücklich macht", sagte sie.

Getty Images Billie Eilish in London, 2021

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im November 2022

ActionPress Matthew Tyler Vorce und Billie Eilish

