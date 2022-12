Date im Weißen Haus: Julia Roberts himmelt ihren Danny an

Ach, muss Liebe schön sein! Julia Roberts (55) und Danny Moder (53) feierten kürzlich ihren 20. Hochzeitstag. Doch verliebt scheinen die Schauspielerin und der Kameramann, die sich am Set von "The Mexican" kennenlernten, noch immer wie am ersten Tag. Die beiden sind eines der wenigen Traumpaare Hollywoods, das so lange gemeinsam durchs Leben geht. Jetzt verzückten Julia und Danny das Weiße Haus mit der Magie, die zwischen den beiden in der Luft liegt!

Die Eheleute waren am 04. Dezember bei den Kennedy Center Honors in Washington D.C. zu einem Empfang im Weißen Haus geladen. Dort wurden laut People Julias langjähriger Freund George Clooney (61) sowie Amy Grant, Gladys Knight (13), Tania León und U2 ausgezeichnet. Die "Notting Hill"-Darstellerin konnte weder ihre Augen noch ihre Finger von Danny lassen und himmelte ihren Gatten den ganzen Abend über glücklich an.

Wie Us Weekly berichtet, begann ihre Liebe aber alles andere als romantisch. Denn als sie sich im Jahr 2000 kennenlernten, war Julia noch mit Benjamin Bratt (58) zusammen und ihr Ehemann in spe war mit Vera Steinberg verheiratet. Nachdem sich beide von ihren Partnern getrennt hatten, traten sie zwei Jahre später vor den Traualtar. "Danny zu heiraten veränderte mein Leben auf eine unglaubliche, unbeschreibliche Weise", schwärmte die Schauspielerin damals von der Liebe ihres Lebens.

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder bei den Kennedy Center Honors in Washington D.C., Dezember 2022

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder im Dezember 2022

Instagram / juliaroberts Julia Roberts und Danny Moder

