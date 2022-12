Detailliertes Update: So weit ist Anna Adamyans Baby schon

Anna Adamyan (26) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Sargis Adamyan (29) versuchen schon seit Langem, Nachwuchs zu bekommen. Aufgrund von Vorerkrankungen gestaltete sich der Weg zum Babyglück bislang jedoch schwierig. Vor wenigen Tagen verkündete die Influencerin dann aber voller Stolz, dass die künstliche Befruchtung geglückt ist und sie schwanger ist. Jetzt informierte Anna ihre Fans darüber, wie weit sich ihr Baby in der sechsten Schwangerschaftswoche schon entwickelt hat!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Anna jetzt einen Screenshot aus einer Baby-App, die die Entwicklung des kleinen Wunders Woche für Woche dokumentiert. "Ich habe bereits Hände, die ersten Anzeichen meiner Nieren und die Kammern meines Herzchens bilden sich aus", heißt es auf dem Bildschirmfoto unter anderem. Zudem hätten die Augen des Babys im Moment "die Form von zwei dunklen Punkten" und der Umriss der Nase bilde sich.

Annas Community darf sich im Laufe der Schwangerschaft garantiert noch über das eine oder andere Update zur Entwicklung des Babys freuen. Die Mama in spe findet nämlich offenbar großen Gefallen an diesen detaillierten Beschreibungen. "Ich finde die App so süß!", schwärmte die Influencerin.

Anzeige

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de