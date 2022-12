Eva Longoria und Victoria Beckham genießen Mädelsabend!

Girls Night Out bei Eva Longoria (47) und Victoria Beckham (48)! Die beiden Mädels hatten sich kennengelernt, als der Mann von Victoria – David Beckham (47) – einen Vertrag bei seinem damaligen Fußballklub LA Galaxy unterschrieben hatte. Seitdem sollen sie unzertrennlich sein und sich in verschiedensten Lebenslagen unterstützen. Victoria hat Eva beispielsweise über einige Trennungen hinweggeholfen. Am vergangenen Sonntag veröffentlichten sie gemeinsame Bilder, auf denen sich die Freundinnen ganz privat zeigen.

Die Frauen waren beide auf dem Event "Forces For Change" der britischen Vogue eingeladen und bereiteten sich gemeinsam auf den Abend vor. Auf dem Instagram-Kanal von Victoria zeigten sich die BBFs in gemütlichen Morgenmänteln mit jeweils einem Drink in der Hand. Eva postete auf ihrem Account ein Bild, das die Freundinnen später am Abend zeigte. Beide trugen elegante Kleider und posierten für die Kamera. Victoria hatte ihren allgegenwärtigen Modelblick aufgesetzt, während Eva ihrem Pokerface nicht standhalten konnte und lachte. Zwischen den beiden Fotos schien noch genügend Zeit gewesen zu sein, um mit Evas Sohn Santiago zu kuscheln.

Die Fans der Schauspielerin und des Models waren begeistert von den Aufnahmen aus den privaten vier Wänden. "Ich liebe das, beide sehen umwerfend aus", schrieb ein begeisterter Follower von Victoria, ein anderer äußerte sich: "So schön!"

Instagram / evalongoria Eva Longoria und Victoria Beckham

Getty Images Eva Longoria und Victoria Beckham im April 2018

Getty Images Eva Longoria und Victoria Beckham im Mai 2010

