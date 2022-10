Spaßiger Trip: Eva Longoria posiert mit Sohn im Disneyland!

Eva Longoria (47) genießt die Mutter-Sohn-Zeit! Die Desperate Housewives-Bekanntheit ist im Jahr 2018 zum ersten Mal Mama geworden. Mit ihrem dritten Ehemann José Baston erfreut sie sich an ihrem gemeinsamen Sohn Santiago. Paparazzi erwischen die kleine Familie öfter mal bei niedlichen Momenten – sei es im Urlaub oder auf einer Gala. Nun verbrachte Eva einen wohl aufregenden Tag im Disneyland mit Santiago!

Das Duo posierte offenbar nur allzu gerne für die Fotografen. Eva hat ihren kleinen Schatz auf dem Arm, während sie neben der Disney-Figur Maleficent stehen und freudestrahlend in die Linse grinsen. Dabei scheint die 47-Jährige nicht nur wegen ihres Sohnes Spaß in dem Vergnügungspark in Paris zu haben – denn sie posierte auch alleine mit dem Wesen und schien ziemlich happy.

Auch auf ihrem Social-Media-Kanal gab es zuletzt ein niedliches Bild mit Santiago zu sehen. Eva teilte einen Schnappschuss, auf dem sie dem Kleinen einen großen Schmatzer auf den Mund gibt. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Liebe ist alles, was man braucht", und verdeutlichte damit, ihre Mutterrolle wohl über alles zu lieben.

SIPA PRESS / ActionPress Eva Longoria im Disneyland Paris

Cordon Press / ActionPress Eva Longoria und ihr Mann José Bastón im Juli 2022

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn Santiago

