Getrennt? Heute wäre Caro Daur und Tommi Schmitts Jahrestag!

Wie steht es um ihren Beziehungsstatus? Vor genau einem Jahr feierten Caro Daur (27) und Tommi Schmitt ihren ersten Jahrestag. Total verliebt zeigte sich die Influencerin mit dem Moderator auf ihrem Social-Media-Profil. Jetzt – ein Jahr später – kursieren jedoch Trennungsgerüchte. Ein Insider meinte, dass sich der Podcaster wohl keine Familie mit der Blondine vorstellen könne. Zu ihrem zweiten Jahrestag meldeten sie sich noch nicht zu Wort: Sind Tommi und Caro also kein Paar mehr?

Zu Beginn hielten die beiden ihre Beziehung eher aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nachdem die zwei immer mal wieder gemeinsam gesichtet wurden, folgten die süßen Pärchen-Pics auf Instagram. Am 6. Dezember 2021 schrieb Caro zu einem Bild, auf dem sie auf Tommis Schoß sitzt: "Sitzplatzreservierung seit dem 6. Dezember 2020." In ihren heutigen Storys im Netz meldeten sich beide anscheinend aus ihren Büros und verloren kein Wort über den jeweils anderen. Feiern sie also nicht zusammen?

Zuletzt verbrachte die Hamburgerin viel Zeit in den USA – ohne Tommi. Dort soll Caro zudem auf einer Party ganz flirty unterwegs gewesen sein. "Wir dachten alle, sie sei Single. Sie war in Flirt-Laune und richtig gut drauf", plauderte eine Quelle aus.

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt

Instagram / tommischmitt Caro Daur und Tommi Schmitt

Instagram / carodaur Die Influencerin Caro Daur im März 2022

