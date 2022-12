Jennifer Iglesias packt aus: Nico ging mit Escort-Dame fremd

Jennifer Iglesias (24) kann noch immer nicht glauben, was ihr widerfahren ist. Während ihrer Teilnahme an Promi Big Brother packte die einstige Love Island-Teilnehmerin nun über ihre Trennung von Nico aus. "Es kam raus, dass mein Ex Nico was mit einem Escort hatte. Ich habe davon nur erfahren, weil einer meiner besten Freunde sie auch irgendwie kannte”, offenbarte die Beauty gegenüber ihren Mitstreitern. Doch damit nicht genug – während ihrer Beziehung soll sich der ehemalige Datingshow-Kandidat ihr gegenüber aggressiv verhalten haben. "Ich habe zu viel toleriert", gab die TV-Bekanntheit zu.

