Kate Winslet sollte erst nur "dicke Mädchen"-Rollen spielen

Kate Winslet (47) weiß: Die Filmindustrie ist ein hartes Pflaster! Die Schauspielerin ist durch ihre Rolle im Film Titanic an der Seite von Leonardo DiCaprio (48) 1997 bekannt geworden. Sie hat danach einen Schauspieljob nach dem anderen an Land gezogen und wurde für ihre Leistungen mit wichtigen Preisen wie dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichnet. Doch bekanntlich hat man es als Frau schwerer als ein Mann, sich in der Branche zu behaupten. Das weiß auch Kate. Sie verrät jetzt, dass sie nur "Dicke Mädchen"-Rollen spielen sollte!

Die 47-Jährige erzählte im Interview mit Sunday Times, dass sie zu Beginn ihrer Karriere mit harter Kritik wegen ihres Aussehens zu kämpfen hatte. Die Blondine erinnert sich: "Als ich jünger war, erhielt mein Agent Anrufe mit der Frage: 'Wie ist ihr Gewicht?' Das ist kein Witz". Sie habe es als "extrem schlimm" empfunden, dass man sie damals nur "Dicke Mädchen"-Rollen spielen lassen wollte. Umso schöner sei die Erkenntnis, dass sich das heute "zu ändern beginnt".

In diesem Jahr hatten sich die "The Holiday"-Darstellerin nach 25 Jahren erneut mit "Titanic"-Regisseur James Cameron (68) zusammengetan, um an "Avatar: Der Weg des Wassers" zu arbeiten. Gegenüber Radio Times plauderte der Filmemacher aus: "Wir haben uns beide sehr darauf gefreut, wieder zusammenzuarbeiten, um zu sehen, an welchem Punkt der andere in seinem Leben und seiner Karriere gerade steht". Kate sei eine sehr große Schauspielerin, die am Set das Sagen habe. "Man könnte schwören, dass sie den Film produziert hat!", schaute er zu ihr auf.

ActionPress Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Getty Images Kate Winslet im September 2016

Getty Images James Cameron und Kate Winslet im Dezemer 2022

