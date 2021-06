Kate Winslet (45) sorgt für mehr Realität in Hollywood! Die Schauspielerin zählt seit den Neunzigern zu den ganz großen Namen der Filmbranche. Besonders durch ihre Hauptrolle im Filmklassiker Titanic wurde sie weltbekannt. Seit dreißig Jahren steht die gebürtige Britin bereits vor der Kamera und ließ zuletzt sogar noch einmal die Hüllen für eine Sexszene fallen. Nun wurde bekannt: Kate weigerte sich, in der Post-Produktion ihren Bauch aus der Szene schneiden zu lassen.

In einem Interview mit The New York Times sprach die 45-Jährige nun über ihre Rolle in der Crime-Serie "Mare of Easttown", die gerade erst veröffentlicht wurde. Die TV-Chefs wollten wohl ihren leicht fülligeren Bauch aus einer Sexszene herausschneiden beziehungsweise ihn retuschieren. Das habe Kate jedoch verboten – die Zuschauer sollen sich mit einer Frau identifizieren können, die "keine Filter" hat. "Sie ist eine voll funktionsfähige, fehlerhafte Frau mit einem Körper und einem Gesicht, das sich auf eine Weise bewegt, die mit ihrem Alter [...] übereinstimmt", beschrieb sie ihre Rolle. Außerdem ergänzte die Bekanntheit, dass das Publikum, was solche realitätsnahen Darstellungen angehe, mittlerweile wohl "verhungert" sei.

Als Kate sah, dass ihr Gesicht auf Promo-Bildern der gleichen Serie bearbeitet wurde, wehrte sie sich dagegen ebenfalls und bestand darauf, dass die Fotos unretuschiert veröffentlicht werden. "Leute, ich weiß, wie viele Linien ich neben meinem Auge habe! Bitte macht sie wieder zurück", forderte sie die Verantwortlichen auf.

