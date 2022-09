Nach Sommerhaus-Exit: Wie ging es KsFreak-Marcel und Lisa?

Für den YouTuber Marcel und Lisa-Marie Weinberger platzte der Traum vom Sieg schnell. Die beiden Österreicher nahmen in diesem Jahr an der Show Das Sommerhaus der Stars teil. Auch wenn sie ihr Bestes dabei gaben, sich bei den Spielen zu safen, gelang ihnen dies leider nicht: In der zweiten Folge gingen die Mitstreiter hart mit den beiden Webstars ins Gericht und sorgten mit der Nominierung für ihren Auszug. Doch wie geht es den zwei nach ihrem Sommerhaus-Exit? Das verrieten Marcel und Lisa gegenüber Promiflash.

KsFreak und seine Lisa waren schon im Sommerhaus selbst ziemlich betrübt, die Koffer packen zu müssen. Nun berichteten sie Promiflash über ihre Gefühlslage nach ihrem Exit: "Ja, es ist ein beschissenes Gefühl, wieder als Erstes gehen zu müssen, wir waren sehr enttäuscht, wie man sehen konnte. Man fragt sich halt, was man vielleicht besser hätte machen können." Ihnen sei klar, dass sie bei den Spielen hätten mehr kämpfen müssen, um sich zu safen. Allerdings kam es auch ziemlich überraschend für die zwei, von den anderen Paaren nominiert zu werden. "Ganz ehrlich, wir haben nicht damit gerechnet. Zumal wir beim Stimmungsbarometer null Stimmen hatten und uns eigentlich mit dem Großteil im Haus gut verstanden haben", verrieten Lisa und ihr Partner.

Auch die Rückreise an sich war hart für das Paar. Der Rauswurf gepaart mit Lisas Flugangst habe dafür gesorgt, dass die Influencerin die meiste Zeit geweint habe. Auch zu Hause angekommen war ihre Niederlage nicht so einfach wegzustecken. "Es war wirklich krass. Was die Zeit danach betrifft – darüber will ich gar nicht sprechen […]. Wir wären sehr gerne länger im Haus geblieben, wirklich von Herzen gern, aber wir haben einfach nicht die Möglichkeit bekommen. So ist eben das Spiel", gaben Marcel und Lisa zu.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten bei der ersten Nominierung

Instagram / ksfreak Marcel Dähne und Lisa Weinberger

Instagram / ksfreak KsFreak und seine Freundin Lisa-Marie

