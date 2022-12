"Promi Big Brother": Freundin Jessie ist stolz auf Jay Khan

Was denkt Jay Khans (40) Freundin Jessie darüber? 2011 sorgte der einstige US 5-Star für eine Menge Schlagzeilen: Mit seiner Mitstreiterin Indira Weis (43) knutschte Jay wild im Dschungelcamp rum. Doch nach dem Showende hatte es sich für die beiden ausgeturtelt. Schnell wurde ein PR-Gag hinter der Liebelei vermutet. Mit seiner Teilnahme bei Promi Big Brother will der Sänger nun anscheinend sein Image wechseln. Gelingt ihm das auch? Seine Freundin Jessie äußerte sich jetzt zu Jays Promi-BB-Teilnahme!

In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" sprach die Blondine über ihren Jay, der zu Anfang des Reality-Formats recht verhalten wirkte: "Ich glaube, er hat sich mit der Zeit ein bisschen mehr geöffnet und die Beziehungen dort mehr zugelassen. Das fand ich auch superschön zu sehen." So ist sich die Blondine auch sicher, dass Jay mit seiner Leistung im Container zufrieden ist: "Ich bin superstolz. Er hat sich vorgenommen, sich so zu präsentieren, wie er heute einfach ist – zu zeigen, dass er gewachsen ist und dazu gelernt hat".

"Seit er mit Jessie zusammen ist, ist er auch zu einem ganz anderen Menschen geworden. Er hat sich so zum Positiven entwickelt", lobte der gemeinsame Freund des Paares Julian F. M. Stoeckel (35) außerdem. "Männer können sich durch ihre Frauen weiterentwickeln – sie haben die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen", stimmte Moderator Jochen Bendel (55) dem It-Boy zu.

Anzeige

Getty Images Indira Weis und Jay Khan im Versace Hotel im Januar 2011

Anzeige

Instagram / jaykhanmusik Jay Khan mit seiner Freundin Jessie

Anzeige

ActionPress / Timm, Michael Julian F.M. Stoeckel bei einer Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de