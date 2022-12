"Wegen meiner Karriere": Hilary Duff litt an Essstörung

Hilary Duff (35) schockt mit einem ehrlichen Geständnis. Ihren großen Durchbruch im Schauspielbusiness schaffte die Blondine bereits als Teenie: Mit ihren Rollen in "Lizzie McGuire" oder "Im Dutzend billiger" wurde sie weltberühmt und galt jahrelang als Teenie-Idol. Fast zwanzig Jahre nach ihren ersten großen Erfolgen offenbarte sie jetzt allerdings die Schattenseiten einer frühen Karriere: Hilary litt als Jugendliche an einer Essstörung.

In einem Interview mit Women's Health Australia verriet die 35-Jährige, dass sie sich als Teen-Star ständig mit anderen verglichen hatte: "Wegen meiner Karriere hab ich immer gedacht: 'Ich stehe vor der Kamera und Schauspielerinnen sind dünn'. Es war entsetzlich". Mit der Zeit habe Hilary aber gelernt, sich und ihren Körper zu lieben: "Ich weiß meine Gesundheit zu schätzen [...]. Ich verbringe Zeit mit Menschen, bei denen ich mich gut fühle und die ähnliche Ansichten über Gesundheit und Körperbewusstsein haben."

Aktuell steht die Ex von Aaron Carter (✝34) für die Sitcom How I Met Your Father vor der Kamera. Aber nicht nur beruflich läuft es für Hilary gut – auch privat hat sie ihr kleines Familienglück gefunden: 2012 wurde die Gossip Girl-Darstellerin zum ersten Mal Mama eines kleinen Sohnes. Mit ihrem Partner Matthew Koma bekam die Beauty dann ihre beiden Töchter Banks Violet (4) und Mae James. 2019 besiegelten die beiden Turteltauben ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit.

Getty Images Hilary Duff im November 2001

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihren Töchtern Banks Violet und Mae James Blair im April 2022

