Wegen Song-Hate: Olly Murs war von Fanreaktionen verärgert

Darüber hat Olly Murs (38) sich geärgert. Der Sänger wurde Ende November wegen seines neuen Songs von den Fans in die Mangel genommen: Das Lied "I Hate You When You're Drunk" kassierte einen heftigen Shitstorm, weil die Hörer den Text als kontrollierend empfanden. Er beschreibe damit eine Situation, in der einer geliebten Person Vorwürfe gemacht werden, weil sie zu viel getrunken hat. Aber für diese Kritiken hat Olly kein Verständnis.

"Es ist natürlich ärgerlich, dass die Leute das so aufgefasst haben, denn das war nicht meine Absicht. Das war ein Song, mit dem ich im Studio wirklich etwas verbunden habe", erklärte Olly bei "BBC Breakfast". Weil er selbst seinen Songtext so toll finde, könne er nicht verstehen, warum die Hörer ihn so interpretieren. Der Song handele auch eigentlich eher von ihm selbst. "Anfang Januar habe ich einen Neujahrsvorsatz gefasst, ein Jahr lang nicht zu trinken. Also war ich mit Freunden unterwegs und dachte: 'Ich hasse euch, wenn ihr betrunken seid'", erklärte Olly.

Die Fans hatten in dem Text sogar eine Anspielung an Ollys Verlobte Amelia Tank gesehen. Das sei laut Olly aber weit von der Realität entfernt. "Es ging nie um Amelia. Es war einfach ein Song, mit dem wir uns in dem Moment sehr verbunden fühlten. Dass die Leute es so auffassen, hat mich wirklich verärgert", meinte der Brite.

Instagram / tankintraining Amelia Tank und Olly Murs im August 2022

Instagram / ollymurs Olly Murs und sein Hund Missy mit Perücke, Juli 2021

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank

