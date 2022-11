Olly Murs kassiert heftigen Shitstorm für seinen neuen Song

Wie ist dieser Song gemeint? Olly Murs (38) kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Der Sänger erschuf schon einige Hits und saß bereits in der Jury von The Voice. Auch privat läuft es bestens: Mit seiner Verlobten Amelia Tank plant der Brite zurzeit seine Hochzeit. Doch sein neuer Song stößt nun auf Unverständnis bei den Fans: Ist Ollys Lied "I Hate You When You're Drunk" etwa frauenfeindlich und grausam?

So deklarieren ihn jedenfalls einige User auf Twitter. In dem Lied besingt der 38-Jährige eine Frau, die ziemlich betrunken ist – was dem Interpreten nicht gefällt. "Du lallst undeutlich, du hast Make-up auf deinem Shirt", "Siehst du nicht, dass du wie eine Katastrophe aussiehst" und: "Ich hasse dich, wenn du betrunken bist", lauten einige Zeilen aus dem Songtext. Die Fans waren davon allerdings gar nicht begeistert.

"Ehrlich gesagt, habe ich den Text gesehen und es hat eine Panikattacke ausgelöst, dank einer früheren Beziehung mit Zwangskontrolle", schrieb eine Userin im Netz. "Der Song ist in jeder Hinsicht eine Abscheulichkeit und es wäre toll, wenn er nicht auf der Playlist wäre", wetterte ein weiterer Fan. Andere hingegen verteidigten Olly auch: Er litt schließlich selbst einmal unter Alkoholsucht und ist nun trocken: "Wenn man sich den Song anhört und seine sozialen Netzwerke anschaut, geht es eindeutig um ihn selbst!"

Getty Images Olly Murs und Amelia Tank im Oktober 2022

Getty Images Sänger Olly Murs bei der "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"-Premiere in London im Dezember 2019

Tristan Fewings/Getty Images Olly Murs bei der "Star Wars: The Rise of Skywalker"-Premiere in London, 2019

