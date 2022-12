Wohnchaos: Lebt Menderes etwa unter prekären Bedingungen?

Wie wohnt Menderes (38)? Der DSDS-Kultkandidat spaltet aktuell die Meinungen bei Promi Big Brother. Während die einen seine höfliche und nette Art lieben, sind andere von ihm genervt und werfen ihm vor, absichtlich Mitleid zu erzeugen. In der Show offenbarte der Sänger schon so einige traurige Geschichten, doch jetzt gab er Einblick in seine Wohnverhältnisse. Menderes erzählte, dass es bei ihm zu Hause sehr chaotisch zugehe.

Menderes offenbarte, dass seine Wohnung aus einem Zimmer und einer Küche bestehe, die er jedoch nicht nutzen kann. "Bei mir ist es chaotisch. Ich habe einen kaputten Kühlschrank, den wollte ich durch das Fenster entsorgen, aber ich habe das nicht hingekriegt", erklärte der 38-Jährige. Auch ein Wasserbett, das er sich anschaffte, sei undicht geworden, weswegen er nun auf einer anderen Matratze schlafe.

Obwohl in seiner Wohnung kaum Platz sei, befinde sich darin noch ein Kleiderschrank, der seit einigen Jahren verpackt in der Ecke stehe. Jay Khan (40) konnte nicht glauben, unter welchen Bedingungen Menderes wohnt und empfahl ihm, in eine größere Wohnung zu ziehen oder eine Eigentumswohnung zu kaufen.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Menderes, "Promi Big Brother"-Kandidat

Instagram / menderesbagci Menderes Bağcı, Entertainer

Sat.1 Collage: Jay Khan und Menderes bei "Promi Big Brother"

