Dieses Outfit war für Khloé Kardashian total unpraktisch!

Khloé Kardashian (38) verrät das Geheimnis hinter ihrem Look für die People's Choice Awards! Am Dienstagabend wurden bei der alljährlichen Verleihung Stars aus den Branchen Kino, TV und Musik für ihre Leistungen ausgezeichnet. Auch der Kardashian-Jenner-Clan zählte zu den geladenen Gästen – und Nominierten. Khloé bezauberte bei dem Event in Santa Monica in einem atemberaubenden, hautengen Jumpsuit von Gaultier. Doch so hübsch der Einteiler auch aussah... Er war mindestens ebenso unpraktisch!

Das berichtete die 38-Jährige nach der Verleihung in ihrer Instagram-Story: "Leute, mein Outfit war völlig kaputt! Der ganze Reißverschluss stand offen!" Doch was erst mal nach einem Unfall klingt, war tatsächlich beabsichtigt: "Ich wurde in mein Outfit eingenäht. Aber ich musste pinkeln, also mussten die Nähte aufgeschnitten werden – und hinterher musste ich wieder eingenäht werden", erklärte Khloé. Doch nicht nur mit ihrer Kleidung, auch mit ihren Haaren war sie an dem Abend alles andere als zufrieden: "Meine Frisur ist ein Desaster", ärgerte sie sich.

Doch diese Problemchen rückten sicherlich in den Hintergrund, als Khloé auf der Bühne einen People's Choice Award überreicht bekommen hat! Die Beauty wurde als "Reality-Star 2022" ausgezeichnet. Und es wurde noch besser: Auch ihr Familienformat The Kardashians gewann in der Kategorie "Beste Realityshow 2022". "Ich bin so verdammt glücklich, dass ich zum fünften Mal in Folge gewonnen habe", jubelte sie hinterher auf Instagram.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Oktober 2022

Anzeige

Was sagt ihr zu Khloés Look, in den sie eingenäht werden musste? Das war es wert! Gar nicht mein Fall... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de