Eleganter Auftritt: Herzogin Meghan trägt Dianas blauen Ring

Herzogin Meghan (41) führt mal wieder den Schmuck ihrer Schwiegermutter aus. Nach dem Tod von Prinzessin Diana (✝36) ging der Großteil ihrer berühmten Schmuckstücke in den Besitz ihrer beiden Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (38) über, die den Schmuck ihren Ehefrauen Prinzessin Kate (40) und Meghan schenkten. Immer wieder begeistern die royalen Damen seitdem mit den wertvollen Juwelen. Bei der Ripple of Hope Award Gala glänzte Meghan jetzt mit Dianas Aquamarinring.

An der Seite von Prinz Harry im eleganten blauen Anzug mit passender Krawatte erschien sie strahlend auf der Gala in New York. Meghan trug ein schulterfreies weißes Kleid und schwarze Pumps. Dazu kombinierte sie nur lange silberne Ohrringe, eine passende Clutch – und eben Dianas berühmten blauen Ring. Den hatte die Herzogin zuletzt 2018 im Vorfeld ihrer Hochzeit getragen. Allgemein wollte Meghan mit ihrem Auftritt wohl an ihren großen Tag erinnern, denn auch zwischen ihrer Robe und ihrem Hochzeitskleid gibt es Ähnlichkeiten.

Prinzessin Diana hatte den mit Aquamarinen besetzen Ring 1996 nach der Scheidung von Prinz Charles (74) in Auftrag geben und trug ihn von da an als Ersatz für ihren Verlobungsring. Mit ihrem ursprünglichen Verlobungsring hielt William später um Kates Hand an – Meghans Verlobungsring hingegen wurde aus Diamanten gefertigt, die einst Diana gehörten.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag am 19. Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Kerry Kennedy im Dezember 2022

ALL ACTION Prinzessin Diana 1996 in Australien

