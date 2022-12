Fans spekulieren: Liebeskrise bei Melissa Damilia und Paco?

Die Fans haben Fragen! Influencerin Melissa Damilia (27) überraschte ihre Follower Ende Oktober mit einigen Postings. So zeigte sie sich ziemlich innig mit dem einstigen Love Island-Gewinner Paco Herb. Gemeinsamer Content inklusive Kuschelvideos und Bilder standen auf der Tagesordnung. Dann wurde es etwas stiller um die beiden. Obwohl die Ex-Bachelorette betonte, ihr Liebesleben nicht komplett öffentlich ausleben zu wollen, spekulieren die Fans nun: Ist bei Melissa und Paco alles aus?

Unter einem aktuellen Schnappschuss auf Instagram häufen sich die Kommentare der Fans über Paco. So schreibt ein Nutzer etwa: "Was ist mit dir und Paco? Man sieht euch nicht mehr zusammen." Zudem zeigte sich Melissa in ihren Storys wohl etwas nachdenklich. Sie postete den Spruch: "Liebes Universum, falls ich jemals den falschen Dingen nachlaufen sollte, dann bring mich wieder auf die richtige Spur." Gemeinsame Turtelvideos gab es zuletzt auch nicht mehr zu sehen.

Ende November machte sich die Beauty jedoch noch auf den Weg nach Hannover, wo Paco wohnt. Zuvor war Melissa mit ihrem Bachelorette-Gewinner Leander Sacher (25) zusammen. Als diese Liebe zerbrochen war, dauerte es jedoch lange, bis ein klares Statement dazu kam.

Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb und Melissa Damilia im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im August 2021 in Italien

Anzeige

Instagram / leander_sacher Melissa Damilia und Leander Sacher, Bachelorette-Pärchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de