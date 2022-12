Ihr habt entschieden: ER soll Promi-BB-Gewinner 2022 werden

Für vier Kandidaten sind bei Promi Big Brother die 100.000 Euro in greifbarer Nähe! Mittwochabend flimmert das große Finale der Reality-TV- Show über die Fernsehbildschirme. Die Zuschauer erlebten in den vergangenen zwei Wochen einen exzentrischen Jeremy Fragrance (33), einen abenteuerlustigen Rainer Gottwald (56) und eine krawallbürstige Walentina Doronina (22). Promiflash wollte von euch wissen: Wer gewinnt eurer Meinung nach die Show? So habt ihr abgestimmt!

Obwohl Menderes (38) in den letzten Tagen auch ganz schön viel Gegenwind bekam, ist er unter den Promiflash-Lesern die unangefochtene Nummer eins. Von insgesamt 7.010 Lesern stimmten 2.595 und damit 37 Prozent [Stand: 7. Dezember, 17 Uhr] für den DSDS-Kultkandidaten. Auf ihn folgt mit 1.878 Votes und 26,8 Prozent Erotiksternchen Micaela Schäfer (39). Box-Manager Rainer Gottwald konnte noch 19,7 Prozent für sich begeistern. Das Schlusslicht bildet Sam Dylan (31) mit 16,4 Prozent.

Fans dürfen sich Mittwochabend auf eine spannende Finalfolge freuen. Neben den Finalisten sind auch die Ex-Bewohner im Studio zu Gast, die mit den Moderatoren Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (44) sprechen werden. Auch Jeremy Fragrance und Patrick Hufen, die das Format freiwillig verließen, werden im großen Finale zu sehen sein. Jörg Dahlmann (63) fällt gesundheitsbedingt aus.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

