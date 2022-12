Prinz Harrys Doku: Bruder William soll "sehr wütend" sein

Wird die Doku von Prinz Harry (38) und seiner Frau Meghan (41) weitreichende Folgen haben? Erst vor wenigen Tagen waren sein Bruder William (40) und dessen Frau Kate (40) auf ihrer ersten Auslandsreise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96), um an der Verleihung des Earthshot-Preises teilzunehmen. Genau zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Harry und Meghan den zweiten Trailer ihrer Doku – sehr zum Unmut von William!

Wie der Royal-Experte Christopher Andersen gegenüber US Weekly verriet, soll William sehr aufgebracht sein: "Ich bin sicher, er ist sehr, sehr wütend auf seinen Bruder und kann nicht verstehen, was er tut. Ich meine, er versucht es zu verbergen, aber es funktioniert nicht." Doch auch der Vater der beiden Brüder, König Charles (74) ist nach Angaben des Autors "sehr jähzornig" gestimmt: "Charles [...] hat das schon oft hinter den Kulissen gezeigt. Und ich bin sicher, dass er kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht." So betonte der Experte außerdem, dass Harry noch mehr "königliche Vergeltung" von seinem Vater erfahren könnte.

Anfang der Woche wurde bereits der zweite Trailer der Doku veröffentlicht – auch die Fans sind nicht gerade begeistert: "Ich liebe den Teil, in dem Harry und Meghan denken, dass 'Meghan die nächste Diana (✝36)' ist", heißt es unter anderem in den Kommentaren auf YouTube.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und sein Vater Prinz Charles, April 2015

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de