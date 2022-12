Tom Bradys Sohn schickt ihm süße Motivation vor dem Spiel

Wie süß! Tom Brady (45) gilt als einer der besten Quarterbacks aller Zeiten. Mit seinem derzeitigen Football-Team, den Tampa Bay Buccaneers, legt er auch eine durchaus erfolgreiche Saison hin. Dabei darf sich der Ex von Gisele Bündchen (42) über liebevolle Unterstützung freuen: Seine Kinder John, Vivian Lake (10) und Benjamin (12) besuchen gern die Spiele ihres Vaters. Sein Sohn Benny hat Tom vor dem Match nun eine süße Nachricht geschickt!

In seiner Instagram-Story teilte der Football-Star einen Screenshot von einem Chat mit seinem Sohn. Darin hat der 12-Jährige seinem Dad vor dem Spiel der Buccaneers am Montagabend liebe Nachrichten geschickt: "Ich werde zuschauen. Sag mir in die Kamera 'Hi'!" Außerdem feuerte Benny Tom noch richtig an: "Geh und tu, was du am besten kannst. Tritt ihnen in den Hintern!" Der 45-Jährige freute sich ziemlich darüber und gab zu, dass das die beste Motivation sei, die sich ein Vater nur wünschen kann.

Dieses Mutmachen hat schlussendlich auch seine Wirkung gezeigt: Toms Team gewann in den letzten drei Sekunden die spannende Partie gegen die New Orleans Saints – vor allem wegen seiner passgenauen Würfe. Nach dem Spiel bedankte er sich noch bei seinen Mitspielern: "Ich bin froh, dass ihr an meiner Seite seid", schrieb er zu einem Foto von den Verteidigern der Bucs.

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern und Ehefrau Gisele Bündchen

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Benjamin und Vivian

Getty Images Tom Brady beim Spiel gegen die Saints am 5. Dezember 2022

