Tom Brady möchte "der beste Vater" für seine drei Kids sein

Das hat sich Tom Brady (45) fest vorgenommen! Mit seiner Ex-Freundin Bridget Moynahan (51) hat der NFL-Star einen 15-jährigen Sohn. Aus seiner Ehe mit Gisele Bündchen (42) waren zwei weitere Kinder hervorgegangen. Nach insgesamt 13 Ehejahren ist das Paar allerdings mittlerweile frisch geschieden. Auch wenn die Beziehungen zu den Müttern in die Brüche gingen, soll dies keinen Einfluss auf den Footballspieler und seine Kids haben. Im Gegenteil: Tom möchte "der beste Vater" sein!

"Du kannst das, Sohn" diese Worte haben bereits Toms Eltern stets an ihn gerichtet. Im Podcast “Let’s Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray” öffnet sich der 45-Jährige bezüglich seiner Rolle als Elternteil. Er wolle seine Kinder genau so in ihrem Tun ermutigen, wie er es bereits hatte erfahren dürfen. "Ich möchte einfach der beste Vater wie möglich sein", sagt er.

Erst vergangene Woche legte Tom sogar eine Pause in seiner strengen Diät ein, um mit seinen Kindern Pizza essen zu gehen. "Brady hat mit seinen Kindern Mittag gegessen... Sie sahen glücklich aus und haben die leckeren Pizzen genossen", erzählte eine Quelle gegenüber Page Six.

