"Wednesday" wird zur drittbeliebtesten Netflix-Serie denn je

Wird das die beliebteste englischsprachige Serie auf Netflix? Die Comedy-Horror-Serie Wednesday lief Mitte November auf Netflix an. Sie handelt von Wednesday Adams – die Tochter der Adams Familie – die versucht, an einer neuen Schule ihre übersinnlichen Fähigkeiten unter Kontrolle zu halten. Nebenbei versucht sie eine riesige Mordserie zu verhindern und Mordgeheimnisse zu lösen, in die ihre Familie vor 25 Jahren verwickelt war. Diese Story hat Millionen von Menschen begeistert. Mit den riesigen Aufruf-Zahlen gehört die Serie bereits jetzt schon zu den beliebtesten englischsprachigen Serien auf Netflix!

Insgesamt wurde die Story von Wednesday mittlerweile um die 752,5 Millionen Stunden auf der Plattform gestreamt, berichtete das Hollywood-Magazin Deadline. Diese Stunden sollen sich auf ungefähr 115 Millionen Haushalte aufgeteilt haben. Somit schoss die Serie auf Platz eins der englischen Netflix-TV-Charts und mittlerweile schon auf den Platz drei der beliebtesten englischsprachigen Serien auf Netflix aller Zeiten. Mit etwa 411 Millionen Sehstunden in der dritten Woche konnte "Wednesday" sogar den eigenen Rekord aus der vorherigen Woche übertreffen.

Bis jetzt halten sich die Serien Stranger Things (die vierte Staffel) und "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" tapfer auf Platz eins und zwei. Beide Ausstrahlungen erreichten innerhalb von 60 Tagen über eine Billion Sehstunden. Wenn "Wednesday" weiter so ein Tempo vorlegt, ist diese Zahl in greifbarer Nähe.

Anzeige

Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams in "Wednesday" 2022

Anzeige

Netflix Jenna Ortega und Emma Myers in "Wednesday"

Anzeige

Vlad Cioplea/Netflix Jenna Ortega und Luiz Guzmán in der Serie "Wednesday"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de