Yvonne Catterfeld fand durch eine Therapie zu sich selbst

Yvonne Catterfeld (43) gibt einen seltenen Einblick in ihr Seelenleben! Ob als Sängerin oder TV-Gesicht bei The Voice of Germany oder The Masked Dancer – die gebürtige Erfurterin ist aus dem deutschen Showbusiness nicht mehr wegzudenken. Trotz ihres Mega-Erfolgs leide sie noch immer unter starkem Lampenfieber, offenbarte die Künstlerin. In einem Interview thematisierte sie nun ein weiteres Problem im Verlauf ihrer Karriere: Yvonne hatte mit Vorurteilen zu kämpfen und ließ sich therapeutisch behandeln.

Im Interview mit TVdirekt sprach Yvonne darüber, dass sie mit 25 Jahren eine Therapie gemacht hatte. "Mein größter Feind war ich manchmal selbst, und über meinen Schatten zu springen war häufig nicht einfach. Aber jetzt weiß ich, dass ich das kann – und traue es mir wirklich zu. Ja, ich habe hart für alles gekämpft und hatte mit Vorurteilen zu kämpfen", gab sie preis und fügte hinzu, dass ihr die Behandlung dabei geholfen habe, bestimmte Verhaltensmuster zu verstehen.

Dabei spricht Yvonne auch über die vermeintlichen Hürden, denen Frauen in der Branche ausgesetzt sind. "Dass es ab 40 schwerer wird, wurde mir schon mit 30 prophezeit. Aber mal ehrlich: Das ist etwas, mit dem man besonders Frauen grundlos Angst macht. Ich verurteile das", machte sich die 43-Jährige stark und verdeutlichte, dass man unter keinen Umständen "angsterfüllt in die Zukunft blicken" solle.

Getty Images Yvonne Catterfeld, Juli 2019

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

