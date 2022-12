Herzogin Meghan spricht erstmals über ihre Halbschwester

Herzogin Meghan (41) hat kein gutes Verhältnis zu ihrer Halbschwester. Die ehemalige Suits-Darstellerin wurde durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry (38) 2018 Teil der britischen Familie. Damit einher ging ein enormes Interesse der Presse an der US-Amerikanerin. Ihre Halbschwester väterlicherseits, die Autorin Samantha Markle, schien daraus Profit schlagen zu wollen, indem sie zahlreichen Medien Interviews über Harrys Frau gab. Jetzt erklärte Meghan, dass sie nie wirklich Kontakt mit ihrer Schwester hatte.

Die Tochter ihres Vaters ist 17 Jahre älter als Meghan und ihre Eltern hatten sich bereits getrennt, als die heute 41-Jährige erst zwei Jahre alt war. Deshalb war wohl nie ein familiäres Verhältnis zwischen Samantha und ihr entstanden. "Ich kann mich nicht erinnern, sie als Kind bei uns gesehen zu haben, falls sie überhaupt mal da war. Das letzte Mal trafen wir uns, als ich Anfang 20 war", erzählte die zweifache Mutter in der Doku "Harry & Meghan". Trotzdem behauptete die heute 58-Jährige damals, ihre Halbschwester großgezogen zu haben.

Die Medien versuchten auch, Meghans Mutter Doria Ragland spannende Geschichten über die Auserwählte an Harrys Seite zu entlocken. "Die Paparazzi haben mich richtig gestalkt. Einmal bin ich rechts rangefahren. Er hielt neben mir und sagte: 'Ich will nur eine Story.' [...] Ich sah ihn an und erwiderte: 'Das ist mein Kind. Ich hab nichts zu sagen'", erinnerte sie sich.

Getty Images Herzogin Meghan in London im November 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Hope Award Gala 2022

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrer Mutter Doria Ragland im September 2018

