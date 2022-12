Paparazzi versuchten, Herzogin Meghans Mutter zu bestechen

Mit der Liebe ihrer Tochter wurde auch Doria Raglands Leben auf den Kopf gestellt. Im Jahr 2016 lernte Herzogin Meghan (41) Prinz Harry (38) kennen und lieben – dank Instagram. Damit wurde die einstige Suits-Darstellerin ein Teil der britischen Königsfamilie und rückte somit ins Visier der Journalisten. Um möglichst viel über die neue Frau an Harrys Seite zu erfahren, wurde auch ihr Umfeld unter die Lupe genommen. Paparazzi versuchten sogar, Meghans Mutter Doria zu bestechen, um Storys zu bekommen.

In der Doku "Harry & Meghan" sprach die 66-Jährige über die Verfolgungsjagden, die nach dem Bekanntwerden der Romanze ihrer Tochter starteten: "Ich habe mich oft nicht sicher gefühlt. Ich konnte mit meinen Hunden nicht mehr Gassi oder zur Arbeit gehen, weil mir immer jemand folgte." Ihr seien von Paparazzi für Infos sogar Geld geboten worden. "Einmal bin ich rechts rangefahren. Er hielt neben mir uns sagte: 'Ich will nur eine Story, dafür gibt es eine Menge Geld'. Ich sah ihn an und erwiderte: 'Das ist mein Kind. Ich habe nichts zu sagen'", erinnerte sich Doria.

Dass ihre Mutter nicht auf dieses Angebot eingegangen ist, war für Meghan keine Überraschung. "Meine Mum ist kultiviert und zurückhaltend. Die andere Seite meiner Familie hingegen verhält sich ganz anders", merkte die zweifache Mutter an. Unter anderem ihr Vater Thomas Markle (78) und ihre Halbschwester Samantha Markle sprechen immer wieder öffentlich über Meghan.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, Dezember 2022

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Thorpe / MEGA Thomas Markle Sr. im August 2018

