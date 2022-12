Jessica und Johannes Haller wollen jedes Jahr heiraten

Jessica (32) und Johannes Haller (34) wollen sich jedes Jahr aufs Neue das Jawort geben! Die Influencer schritten genau vor einem Jahr zum ersten Mal vor den Traualtar. Nun gab die einstige Bachelorette bekannt, dass sich das Liebespaar kommende Woche im Rahmen einer kleinen Zeremonie zum zweiten Mal die ewige Treue schwören will. Doch dabei soll es nicht bleiben: Jessica verriet jetzt, dass Johannes und sie jedes Jahr wieder heiraten wollen!

In einer Fragerunde auf Instagram wurde die Ibiza-Auswanderin von einem neugierigen User gefragt, ob sie jedes Jahr heiraten wolle. Daraufhin verriet die 32-Jährige: "Das war die Idee meines Mannes und ich liebe all seine Ideen. Als ich vorhatte, meine große Hochzeit zu planen, hat er mich gefragt, was ich davon halte und ich liebe es jetzt schon." Die beiden wollen demnach jedes Jahr eine kleine Zeremonie an verschiedenen Orten für sich organisieren.

Gegenüber Bild hatte die gebürtige Essenerin vor einigen Tagen erklärt, warum sie und Johannes unbedingt ein zweites Mal heiraten wollen: "Unsere standesamtliche Hochzeit war schon so groß mit unseren Allerliebsten, dass wir gedacht haben, wir wollen noch etwas nur für uns machen."

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit 2021

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller im Juni 2022

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller im Mai 2022

