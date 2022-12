Jessica Haller verrät: Zweite Hochzeit schon nächste Woche!

Jessica (32) und Johannes Haller (34) heiraten erneut! Die Influencer gaben sich im Dezember 2021 zum ersten Mal das Jawort. In einer romantischen Location im verschneiten Österreich schritten sie zum Traualtar. Dabei soll es aber nicht bleiben: Die einstige Bachelorette plant eine zweite Hochzeit. Die soll auch noch in diesem Jahr stattfinden. Jetzt verriet Jessi: Johannes und sie feiern schon nächste Woche die zweite Hochzeit!

In ihrer Instagram-Story fragte ein Fan die Beauty, wann es denn so weit sei. "Nächste Woche. Einfach für uns eine kleine Zeremonie. Werde euch aber Einblicke posten, ist doch klar!", gab Jessica daraufhin ganz ehrlich zu. Außerdem betonte sie ihre Vorfreude: "Bin richtig aufgeregt!" Die zweite Hochzeit soll dieses Mal nicht im Schnee, sondern in der Wüste stattfinden.

Doch warum wollen sie überhaupt ein zweites Mal heiraten? "Unsere standesamtliche Hochzeit war schon so groß mit unseren Allerliebsten, dass wir gedacht haben, dass wir noch mal etwas nur für uns machen wollen", erklärte Jessica vor einigen Tagen gegenüber Bild.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit 2021

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller im Oktober 2022

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

