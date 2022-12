People's Choice Awards: Khloé Kardashians Outfit platzte auf

Hinter den Kulissen war einiges los bei den People's Choice Awards! Bei der alljährlichen Preisverleihung wurde Khloé Kardashian (38) zum fünften Mal in Folge als bester Reality-Star ausgezeichnet! Aber nicht bloß das – die Familien-Reality-Show The Kardashians gewann ebenfalls. Um den Preis entgegenzunehmen, musste Mama Kris Jenner (67) das Publikum zunächst hinhalten, bis das Model endlich auf die Bühne konnte. Denn der Reißverschluss von Khloés Jumpsuit war aufgeplatzt!

"Es tut mir leid, dass ich so spät auf der Bühne war", entschuldigt sich der Reality-Star in seiner Story auf Instagram. Khloé erklärte: "Mein Outfit, der gesamte Reißverschluss ist aufgeplatzt". So konnte die 38-Jährige natürlich nicht vors Publikum treten. Um das Problem zu beheben, sei das Model in ihren Jumpsuit eingenäht worden! Wohl nicht die praktischste Lösung, denn auch eine Khloé Kardashian muss irgendwann einmal auf die Toilette. "Wir mussten die Nähte aufschneiden und ich wurde wieder eingenäht", berichtet sie ihren Fans von den Umständen.

Obwohl Khloés Outfit für so einige Probleme gesorgt hatte, sei sie dennoch unglaublich dankbar für die Auszeichnungen. Im Hinblick darauf sei der Vorfall für sie nicht allzu schlimm gewesen. "Ich bin so verdammt glücklich", zeigt sich die zweifache Mama begeistert.

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-Star

