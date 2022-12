Rotes Outfit: Jennifer Lopez bereit für das Weihnachtsfest

Jennifer Lopez (53) zeigt sich farbenfroh! Die "Jenny from the Block"-Interpretin hat vor wenigen Monaten ihre alte Liebe Ben Affleck (50) geheiratet. Seitdem scheint die Sängerin überglücklich zu sein. Vor Kurzem plauderte sie nämlich aus, dass sie sich zu Weihnachten nichts wünsche, weil sie alles habe, was sie wolle. Auf das erste gemeinsame Fest der Liebe als verheiratetes Ehepaar mit dem Schauspieler scheint sie sich sehr zu freuen. Jetzt schmiss sich J.Lo schon mal weihnachtlich in Schale!

Auf Instagram postete die Schauspielerin nun eine Reihe von Schnappschüssen, die sie mit der Bildunterschrift "Es sieht langsam nach Weihnachten aus" versah. Das tut die 53-Jährige durchaus! Die Tänzerin verwandelte sich von Kopf bis Fuß in eine Lady in Red – ihr Look mit Mantel, Taillengürtel und weiter Hose erinnert an ein Weihnachtsmann-Kostüm. Auch ihr Accessoire, eine personalisierte Handtasche mit der Aufschrift "JLO" passt farblich zum Rest des Outfits.

Im Interview mit Vogue, für die Jennifer als Covergirl der Dezemberausgabe in einem durchsichtigen Kleid posierte, sprach sie über ihre Hochzeit mit Ben: "Die Leute werden mich immer noch Jennifer Lopez nennen [...] Aber mein rechtlicher Name wird Mrs. Affleck sein, weil wir zusammen sind." Sie sei nämlich sehr stolz darauf, die Frau an der Seite des "Gone Girl"-Darstellers zu sein.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Dezember 2022

