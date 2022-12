Schauspielerfahrung: Fans glauben Herzogin Meghan nicht!

Sind die Tränen von Herzogin Meghan (41) nur gespielt? Vor wenigen Minuten erschien die langerwartete Netflix-Dokumentation der Schauspielerin und ihrem Mann Prinz Harry (38). Bereits jetzt wurde deutlich: Das Ehepaar wird sich nicht scheuen, ihre Wahrheit über Harrys royale Familienmitglieder und die britische Monarchie zu erzählen. Dabei zeigten sich die Zweifach-Eltern auch sehr emotional – doch die Fans sind von Meghans Tränen alles andere als überzeugt!

In ihrer Doku "Harry & Meghan" gewährt das Ehepaar private Einblicke in ihr Leben – Tränen bleiben dabei nicht aus. Vor allem die 40-Jährige zeigt sich sehr emotional. Die royalen Fans vermuten dahinter allerdings ein Kalkül: Sie sind davon überzeugt, dass Meghans Tränen nicht echt sind! "Ich habe heute Morgen einen Ausschnitt gesehen, und ehrlich gesagt ist Meghan eine großartige Schauspielerin" oder "Denkt daran, dass Meghan eine Schauspielerin ist", schrieben einige User auf Twitter.

Harry zeigt sich hingegen sehr dankbar für alles, was Meghan für ihn getan hat: "Sie hat alles geopfert, was ihr vertraut war. All ihre Freiheit, um mich in meiner Welt zu begleiten. Und schon bald darauf habe ich alles geopfert, was mir vertraut war, um sie in ihrer Welt zu begleiten", erklärte der 38-Jährige ebenfalls in der Doku.

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan hält eine Rede

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

