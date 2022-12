Auf Fame oder Liebe aus? Antonia Hemmer unsicher beim Dating

Antonia Hemmer (22) weiß manchmal nicht, woran sie bei den Männern ist! Die Influencerin geht seit ein paar Wochen wieder allein durchs Leben. Ihre Beziehung mit dem einstigen Bauer sucht Frau-Teilnehmer Patrick Romer (27) war nach ihrer gemeinsamen Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme in die Brüche gegangen. Mit einer neuen Liebe möchte Antonia nichts überstürzen. Sie müsste aber auch erst mal einen Mann finden, der überhaupt Potenzial hätte – denn viele sind wohl nur auf Fame aus!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Hannoveranerin, dass sie sehr vorsichtig geworden sei, was Dates angehe. "Inzwischen weiß man einfach nicht, wie ernst das Interesse des Gegenübers wirklich an deiner Person ist oder ob er dich nur wegen deiner Bekanntheit will." Wenn sich die Möglichkeit ergibt, einen Mann zu treffen, bei dem sie ein gutes Gefühl habe, sei nichts gegen ein Date einzuwenden. "Ansonsten komme ich gut alleine zurecht", betonte sie weiter.

Darüber hinaus verriet Antonia, dass sie Angst hatte, nach der Trennung in ein Loch zu fallen. "Aber mir geht es erstaunlich gut. [Das] hat mir gezeigt, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war", fasste die Kosmetikerin zusammen.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de