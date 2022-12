Bandelt Nico Schwanz etwa mit "Love Island"-Star Tascha an?

Ist Nico Schwanz (44) etwa wieder frisch verliebt? Im November des vergangenen Jahres gab der TV-Star bekannt, dass er und die damals von ihm schwangere Julia Prokopy (27) getrennt sind. Seither ist es still um das Liebesleben des Männermodels geworden. Doch im Mai deutete der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer an, dass er wieder Frauen date. Nun zeigte sich Nico zusammen mit der einstigen Love Island-Kandidatin Natascha Beil bei einem Event– geht da etwa mehr?

Im Interview mit RTL stellte der 44-Jährige seine Begleitung vor und verriet, wie sie zueinanderstehen. "Das ist die Tascha – eine ganz wundervolle, tolle Frau, die mich heute über den roten Teppich begleitet", verkündete er und stellte klar – von Liebe ist bei ihnen noch nicht die Rede. "Also man kann es so sagen, wir sind in einer Kennenlernphase", betonte Nico. Zudem plauderte der zweifache Vater aus, dass sie beim selben Management sind. "Wir verstehen uns gut. Den Rest lassen wir mal offen...", fügte Natascha mit einem Lächeln hinzu.

Ob aus der Kennenlernphase bald eine Beziehung entsteht, wird sich zeigen. Doch erst im Juni hatte das Model geäußert, dass er die Frauen an seiner Seite nicht mehr der Öffentlichkeit zeigen wolle. "Ich mache das erst mal gar nicht mehr öffentlich. So fühle ich mich erst mal sicherer. Wenn es daneben geht und wenn es aus ist, dann bin ich der Buhmann und das will ich einfach nicht mehr sein", hatte er damals gegenüber Promiflash erklärt. Doch offenbar hat Nico seine Meinung inzwischen geändert.

AEDT Nico Schwanz, August 2022

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Reality-TV-Star

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, TV-Star

