Intensivstation: Bam Margera an Beatmungsgerät angeschlossen

Große Sorge um Bam Margera (43)! Der Jackass-Star versetzte seine Fans in der Vergangenheit immer wieder in Sorge. Der Skateboarder hatte zum Beispiel mit seinem Alkohol- und Drogenkonsum zu kämpfen. Deswegen wurde er sogar in eine Entzugsklinik eingewiesen, aus der er jedoch mehrfach floh. Daraufhin hatte er vor, die Therapie wieder aufzunehmen. Doch jetzt gibt es wieder besorgniserregende Nachrichten: Bam wurde ins Krankenhaus gebracht!

Wie Mirror berichtet, wurde Bam Anfang der Woche in eine Klinik in San Diego gebracht. Der Grund: Der TV-Star kämpfe mit einer Lungenentzündung. Diese sei so schwerwiegend, dass der 43-Jährige auf der Intensivstation liege und sogar an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Laut dem Newsportal sei sein Zustand jedoch stabil.

Eigentlich ging es für Bam im Sommer, nachdem er das zweite Mal aus der Entzugsklinik geflüchtet war, wieder bergauf. Nach einem Gespräch mit einem Interventionsteam versicherte er TMZ zufolge, sich wieder helfen lassen zu wollen. Grund dafür sei auch sein Sohn Phoenix. Man versicherte ihm, dass er sein Kind wiedersehen dürfe, sollte er seine Therapie erfolgreich abgeschlossen haben.

Getty Images Bam Margera, TV-Star

Instagram / bam__margera Bam Margera mit seiner Frau Nicole und seinem Sohn Phoenix im Disneyland

Getty Images Bam Margera bei der Premiere von "The Last Stand"

