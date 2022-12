Nach Sieg: Rainer waren seine Tränen bei Promi BB "peinlich"

Rainer Gottwald (56) war zu Tränen gerührt. Am Mittwochabend war es endlich so weit: Der Gewinner der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel stand fest. In Finale konnte sich der Boxmanager gegen Micaela Schäfer (39) durchsetzen und die Zuschauer überzeugen. Als der einstige Sportler zum Sieger gekürt wurde, konnte er sein Glück kaum fassen – so sehr, dass ihm die Tränen flossen. Mit Promiflash sprach Rainer über diesen emotionalen Moment.

Im Gespräch mit Promiflash erklärte der 56-Jährige: "Ich bin ein emotionaler Mensch. Ich konnte es nicht verhindern, dass die Tränen gelaufen sind. Das war mir peinlich." Und das aus einem einfachen Grund, wie Rainer verriet. "In der Szene, in der ich unterwegs bin, ist Weinen verboten. Es war aber einfach so emotional." Er selbst sei total überrascht gewesen: "Ich hätte niemals gedacht, dass es mich auch so schlimm trifft. In den vier Wochen habe ich mehr geweint als in den letzten 30 Jahren zusammen."

Im weiteren Verlauf des Interviews verriet er, wie seine Boxer auf seinen Sieg reagiert haben. "Die feiern mich alle. Die kennen mich ja genau so fürsorglich wie ich bei 'Promi Big Brother' war", entgegnete Rainer. Daher habe er sich genau so in der Show verhalten: "Ich bin derjenige, der für alles zuständig ist, und das habe ich mir auch bei 'Promi Big Brother' nicht nehmen lassen."

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Instagram / rainergottwald Rainer Gottwald, Sieger von "Promi Big Brother" 2022

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Rainer Gottwald, Sieger von "Promi Big Brother" 2022

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Rainer Gottwald nach dem "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de