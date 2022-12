Nanu? Trotz Trennung Jacob Elordi mit Olivia Jade unterwegs

Feiern Jacob Elordi (25) und Olivia Jade Giannulli (23) nun doch bald ihr Liebes-Comeback? Ende 2021 machten erste Gerüchte die Runde, dass es zwischen dem Schauspieler und der Beauty gewaltig knistern soll. Einige Monate später machten sie dann ihre Beziehung offiziell. Doch laut einem Insider hielt ihre Liebe nur drei Monate. Dennoch wurden die beiden in der Vergangenheit öfter gemeinsam gesichtet – wie auch jetzt: Gleich zweimal waren Jacob und Olivia in dieser Woche zusammen unterwegs!

Auf den Bildern, die Just Jared vorliegen, sieht man das einstige Paar am Mittwoch gemeinsam mit ihren Hunden in einem Park in Los Angeles – dabei trugen sie Bandanas und XXL-Sonnenbrillen, um ihre Gesichter zu verdecken. Einen Tag später besuchten Jacob und Olivia einen Pilates-Kurs in West Hollywood. Die Content Creatorin trug dieses Mal keine Maske, ihr Ex verbarg jedoch sein Gesicht erneut hinter einem dunklen Bandana.

"Sie sind ineinander verliebt, aber es ist noch ziemlich zwanglos. Sie wollen sehen, wohin das Ganze führt, da Jacob im Moment sehr mit seiner Filmkarriere beschäftigt ist – aber sie haben eine tolle Chemie miteinander", behauptete ein Insider gegenüber Daily Mail, nachdem Jacob und Olivia im vergangenen September bei einem gemeinsamen Ausflug gesehen wurden.

Anzeige

OConnor / AFF-USA.com / MEGA Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Olivia Jade Giannulli, Tochter von Lori Loughlin

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, "The Kissing Booth"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de