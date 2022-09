Doch nicht getrennt? Jacob Elordi mit Olivia Jade unterwegs

Gibt es jetzt das Liebes-Comeback? Dass es zwischen Jacob Elordi (25) und Olivia Jade Giannulli (22) knisterte, blieb nicht lange geheim. Nachdem Ende 2021 die ersten Gerüchte über eine Romanze zwischen den beiden die Runde gemacht hatten, wurde ihre Beziehung im Mai dann offiziell. Nur drei Monate später behauptete ein Insider jedoch, es sei schon wieder alles aus. Nun wurden Jacob und Olivia aber doch wieder zusammen gesichtet!

Auf neuen Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind der Schauspieler und die YouTuberin bei einem gemeinsamen Ausflug in Los Angeles mit Jacobs Hund zu sehen. Zuvor hatten die beiden die Nacht zusammen im Haus des "Euphoria"-Darstellers verbracht. Eine Quelle behauptete: "Sie sind ineinander verliebt, aber es ist noch ziemlich zwanglos. Sie wollen sehen, wohin die Dinge führen, da Jacob im Moment sehr mit seiner Filmkarriere beschäftigt ist, aber sie haben eine tolle Chemie miteinander."

In beruflicher Hinsicht könnte es für Jacob derzeit kaum besser laufen. Schon bald wird er die Hauptrolle in der Verfilmung von Priscilla Presleys Memoiren "Elvis and Me" übernehmen und Elvis Presley (✝42) höchstpersönlich verkörpern. In dem Film, bei dem Sofia Coppola (51) die Regie führt, wird er vor allem um das Kennenlernen, die Ehe und die Trennung der Musiklegende und Priscilla gehen.

Getty Images Jacob Elordi bei F1 Grand Prix

Getty Images Olivia Jade Giannulli, Tochter von Lori Loughlin

Getty Images Jacob Elordi bei einem Event

