Rache an Harry Styles? Olivia Wilde zeigt Nippel auf Event

Macht Olivia Wilde (38) das mit Absicht? Die Schauspielerin und Harry Styles (28) lernten sich am Set von "Don't Worry Darling" kennen und lieben. Auch wenn die beiden ihre Beziehung nie offiziell bestätigt haben, sprachen die unzähligen Dates, bei denen man sie gesichtet hatte, für sich. Seit einem Monat machen allerdings Gerüchte die Runde, dass die zweifache Mutter und der einstige One Direction-Star eine Pause einlegen. Nun wird Olivia wegen eines freizügigen Outfits sogar Rache an Harry nachgesagt!

Am vergangenen Mittwoch wurden die People's Choice Awards verliehen, wofür sich die Stars ganz schön herausgeputzt hatten. Doch zwischen raffinierten Hosenanzügen und glitzernden Kleidern stach vor allem Olivia Wilde mit ihrem Outfit hervor: Ihr transparentes schwarzes Kleid konnte ihre Nippel nicht ganz verdecken. Seitdem wird laut Fox News im Netz darüber spekuliert, ob sie Harry mit ihrem Outfit provozieren wollte – so wird ihr Look sogar als "Rache-Kleid" betitelt.

Olivia kippte weiterhin Öl ins Feuer: In ihrer Instagram-Story postete sie noch einmal ihr Outfit für die Verleihung und schrieb dazu: "Ich habe mir einfach irgendwas für die People's Choice Awards angezogen." Was der "As It Was"-Interpret von diesem freizügigen Auftritt hält, ist bislang noch unklar – er meldete sich diesbezüglich noch nicht zu Wort.

Anzeige

GettyImages / Amy Sussman / Staff Olivia Wilde bei den People's Choice Awards 2022

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Regisseurin

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de