So selbstlos will Promi-BB-Rainer sein Preisgeld ausgeben

Seit Mittwochabend steht es fest: Rainer Gottwald (56) gewinnt die Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother! Im Finale hatte er sich gegen die finalen Mitstreiter Micaela Schäfer (39), Sam Dylan (31) und Menderes (38) durchsetzen können. Dass die Zuschauer so oft für ihn angerufen hatten, rührte den einstigen Kickboxer zu Tränen. Als Sieger darf der Box-Manager sich nun über ein saftiges Preisgeld von 100.000 Euro freuen. Rainer hat Promiflash verraten, was er plant, mit dem Gewinn anzustellen!

"Ich unterstütze immer soziale Projekte. Dieses Mal will ich eine Tüte in ein Hospiz bringen", erzählt Rainer im Promiflash-Interview. Der 56-Jährige wolle armen Leuten etwas zustecken. Doch auch seine Kinder sollen an Weihnachten nicht leer ausgehen. "Ich selbst habe alles. Vier gesunde Kinder, keine Schulden... Ich brauche nichts", gibt der diesjährige "Promi Big Brother"-Gewinner sich bescheiden.

Rainer hat offenbar nun Blut geleckt und Gefallen am Reality-TV gefunden! Denn die Frage, ob er Lust auf weitere Formate habe, bejaht er. "Da kommt sicher einiges", zeigt der vierfache Vater sich zuversichtlich. Er verrät zudem: "Wir haben schon ein paar Ideen."

Anzeige

Sat.1 Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Rainer Gottwald nach dem "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige

Sat.1 Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother" 2022

Anzeige

Freut ihr euch auf neue Projekte mit Rainer? Ja, total! Nein, eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de