Straffer Trainingsplan: So hart trainiert Khloé Kardashian!

Für ihren Hammer-Body tut sie so einiges! Khloé Kardashian (38) ist seit einiger Zeit im absoluten Work-out-Fieber. Die The Kardashians-Berühmtheit trainiert beinahe jeden Tag und macht keinen Hehl daraus, dass vor allem nach dem ganzen Drama um ihren Ex Tristan Thompson (31) Sport ihre Therapie ist. Dass sie ihren Körper dabei zur Topform trainiert hat, ist auch ihren Fans nicht entgangen. Doch was ist ihr Geheimrezept dafür? Im Netz teilt Khloé nun einen Einblick in ihre Fitnessroutine!

In ihrer Instagram-Story gibt die 38-Jährige ihren Fans einen kleinen Auszug aus ihrem Trainingsplan – und dieser hat es in sich: Neben einem Warm-up auf dem Laufband stemmt die Beauty auch ordentlich Hanteln. "Bärengang mit 45 Kilo Zuggewicht", schreibt sie zu einer Übung, bei der sie wie ein Bär auf allen Vieren über den Boden läuft. Eine ganze Stunde zieht Khloé dieses Programm durch, wo der Fokus besonders auf Kraftsport liegt.

Im Sommer dieses Jahres äußerten ein paar Fans aber ihre Bedenken: Übertreibt es Khloé etwa mit dem Training? Ein Reddit-User schrieb im Netz: "Ich bin für ein gesundes Körperbewusstsein und dafür, dass man trainiert, um sich am besten zu fühlen. Aber es kommt ein Punkt, an dem es beunruhigend ist, und ich denke, dieser Zeitpunkt ist gekommen."

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star im Februar 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

