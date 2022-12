Tom Brady teilt süße Worte zum 13. Geburtstag von Sohn Benny

Er zeigt sich als stolzer Vater. Tom Brady (45) ist dreifacher Vater, einen Sohn bekam er mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (51). Zwei weitere Kinder – einen Sohn und eine Tochter – bekam er mit dem Model Gisele Bündchen (42). Die beiden trennten sich dieses Jahr nach 13 Jahren Ehe. Ihr gemeinsamer Sohn Benjamin Brady (13) ist am Donnerstag 13 Jahre alt geworden. Tom scheint sehr stolz auf ihn zu sein. Jetzt postete er nämlich ein Bild von ihm mit einem rührenden Text darunter.

"Alles Gute zum 13. Geburtstag für den frischgebackenen Teenager. Du bist so besonders und wirst geliebt", schrieb er unter seinem neuesten Instagram-Beitrag. Das Bild zeigt Benjamin auf einer Bank sitzend, mit einem Lächeln auf den Lippen und einer Wasserflasche in den Händen. Den Post unterstrich Tom weiter mit den Worten, dass es kein größeres Geschenk gebe, als der Vater von diesem Jugendlichen zu sein und schließt damit ab: "Wir lieben dich so sehr, Benny."

Auch Toms Ex-Frau Gisele gratuliert ihrem Sohn auf Instagram zum Geburtstag und hat, genau wie der Football-Spieler, einige bewegende Worte für ihn bereit: "Ich bin so stolz auf den netten, liebenden und mutigen jungen Mann, der du bist. Danke, dass du so viel Freude in unser Leben bringst."

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Benjamin und Vivian

Getty Images Tom Brady bei der Met Gala

Instagram / gisele Benjamin Brady und Gisele Bündchen

