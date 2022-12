Tory-Prozess: Mögliche Aussage von Kylie Jenner und Corey

Auf was muss sich Tory Lanez nun einstellen? Vor rund zwei Jahren wurde der Rapper von Megan Thee Stallion angeklagt, da er mutmaßlich ihren Fuß angeschossen haben soll. Laut der Staatsanwaltschaft soll der "Say It"-Interpret die Waffe bei einer Party in einem Auto gezückt haben. Jetzt wurde enthüllt, dass der Veranstaltungsort die Jenner-Villa gewesen ist – in der Kylie Jenner (25) und Corey Gamble (42), der Partner von Kris Jenner (67), anwesend waren. Könnten die zwei etwa den Fall ins Rollen bringen?

Rolling Stone berichtete, dass Kylie und Corey vor Gericht befragt werden könnten, da sie beide an dem Abend auf der Party waren, an dem der Streit zwischen Tory und Megan stattgefunden haben soll. Einem Tweet des Magazins zufolge stehen die beiden nun auf einer Liste für mögliche Zeugen der Verteidigung. Laut Quellen soll Megan den Fahrer aufgefordert haben, das Auto anzuhalten – woraufhin der Rapper eine Waffe auf sie abgefeuert haben soll.

Vor wenigen Tagen wurde bereits bekannt, dass Tory zum dritten Mal angeklagt wird. Der Musiker wird mit einer Klage wegen fahrlässiger Entladung einer Schusswaffe konfrontiert. Die Verurteilung sieht eine Haftstrafe von maximal sechs Jahren vor.

Getty Images Tory Lanez, 2018

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner im April 2022

Getty Images Corey Gamble, 2022

