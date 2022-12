Was läuft da zwischen Stefan Mross und Evelyn Burdecki?

Bandelt Stefan Mross (47) jetzt etwa mit Evelyn Burdecki (34) an? Vor wenigen Wochen bestätigte der Schlagerstar, dass er und seine Frau Anna-Carina Woitschack (30) in Zukunft getrennte Wege gehen. Seitdem wurde der Musiker öfter mit deutschen Reality-TV-Bekanntheiten gesichtet. Nach Temptation Island V.I.P.-Star Kate Merlan (35) feierte der Sänger nun auch mit der Ex-Dschungelkönigin. Doch was läuft zwischen den beiden? "Wir sind nur Kollegen", stellte die Beauty im Interview mit RTL klar. Evelyns verlegenes Lächeln könnte jedoch was anderes bedeuten...

