Adele will Freund Rich Paul wohl zur Blitz-Hochzeit bringen

Alles oder nichts. Adele (34) machte im Jahr 2021 die Romanze mit dem Sportagenten Rich Paul (40) öffentlich. Die beiden sollen wohl schon vor der Bekanntgabe ihrer Liebe einige Monate ein Paar gewesen sein. Zuvor führte die Sängerin bereits eine langjährige Beziehung mit dem Geschäftsmann Simon Konecki (48), den sie im Jahr 2017 heiratete. Zwei Jahre später trennten sie sich. Jetzt soll Adele wieder aufs Ganze gehen und ihren Rich zu einer Blitz-Hochzeit in Las Vegas überreden wollen.

Im Mai dieses Jahres kauften Rich und Adele gemeinsam ein Haus und die Musikerin soll wohl direkt den nächsten Schritt wagen wollen. "Wenn es nach Adele ginge, wären sie schon verheiratet. [...] Jetzt hat sie sich in den Kopf gesetzt, lieber früher als später in Las Vegas zu heiraten", verriet ein Insider dem US-Magazin Radar. Die "Skyfall"-Interpretin wäre anscheinend schon an dem Punkt, Rich das Ultimatum zu stellen: "Heirate mich oder zieh weiter." Der US-Amerikaner soll jedoch eigentlich zufrieden mit der jetzigen Situation sein. Die Quelle verrät aber weiter, dass Adele die Hosen anhabe und immer bekomme, was sie wolle.

Aus der Beziehung mit ihrem Ex-Mann entstand ein gemeinsamer Sohn – der ist mittlerweile neun Jahre alt. Ob sich Adele mit ihrem aktuellen Partner noch weitere Kinder wünscht, ist nicht bekannt. Aber eventuell läuten für das Paar noch dieses Jahr die Hochzeitsglocken.

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Getty Images Rich Paul und Adele im Mai 2022

Instagram / adele Rich Paul und Adele

