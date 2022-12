Céline Dion ist unheilbar krank: Viele Stars stehen ihr bei!

Céline Dion (54) machte vor wenigen Tagen eine beunruhigende Neuigkeit aus ihrem Leben publik. Nachdem die kanadische Musikerin schon seit einiger Zeit mit schmerzhaften Muskelkrämpfen kämpfte, wurde ihr eine unheilbare Krankheit diagnostiziert. Die "My Heart Will Go On"-Interpretin leidet an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom, das sie mit fortschreitendem Verlauf mehr und mehr in ihrer Mobilität einschränken wird. Jetzt meldeten sich auch zahlreiche andere Stars zu Célines Diagnose zu Wort.

In der Kommentarspalte von Célines Instagram-Post zu ihrer Krankheit hinterließen jetzt viele Promis liebevolle Worte an die "The Power Of Love"-Sängerin. "Bitte pass auf dich auf, wir geben dir alle Zeit der Welt", schrieb die Schauspielerin Jennifer Garner (50). "Wir lieben dich, Céline" und "Wir lieben dich total! Du bist der Grund, warum ich singe und die Inspiration für so viele", betonten zudem die Musikerinnen Gwen Stefani (53) und Katharine McPhee (38). Unter anderem meldeten sich auch Donatella Versace (67), Bryan Adams (63), Winnie Harlow (28) und Kate Hudson (43) zu Wort.

Célines Krankheit ist zwar unheilbar – doch trotzdem tut die Sängerin alles dafür, um den Verlauf zu verlangsamen. "Ich arbeite jeden Tag hart mit meinem Sporttherapeuten, um meine Kraft und meine Leistungsfähigkeit wieder aufzubauen, aber ich muss zugeben, dass es ein Kampf ist", erklärte die 54-Jährige im Netz.

