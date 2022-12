Dies war Prinz Harry und Meghans erster Hochzeitstanz-Song

Das war der romantische Einstieg in ihr Eheleben. Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sind mittlerweile seit 2018 verheiratet. In ihrer Liebesstory gab es einige Höhen und Tiefen. Ihr Leben zeigen sie jetzt in einer Netflix-Dokumentation, die vergangene Woche erschienen ist. In einem Trailer für den zweiten Teil der Doku – dieser erscheint am 15. Dezember – schwelgten sie in Erinnerungen und ließen ihre Hochzeit Revue passieren. Dabei verrieten sie, welches das erste Lied war, zu dem sie auf ihrer Hochzeitsfeier tanzten.

"Ich wollte einfach, dass die Musik Spaß macht. Sogar bei unserem ersten Tanz", gestand die Herzogin und stimmte das Lied "Land of a Thousand Dances". Diesen machte Wilson Pickett (✝64) in den 60er-Jahren berühmt. "Lied der 1.000 Tänze? Tausend Tänze? Das verstehe ich immer falsch", wandte sich die Herzogin amüsiert an ihren Ehemann. An ihrem Hochzeitstag waren viele royale Gäste, aber auch prominente Persönlichkeiten wie Elton John (75) genossen mit dem Paar zusammen den wichtigen Abend.

Seit Meghan und Harry verheiratet sind, bekamen sie schon zwei gemeinsame Kinder. Der erstgeborene Sohn Archie Harrison (3) Mountbatten-Windsor ist mittlerweile drei Jahre alt, seine Schwester Lilibet Diana (1) Mountbatten-Windsor ist in diesem Jahr ein Jahr alt geworden.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de